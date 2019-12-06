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TED'in prensesleri masa tenisinde şampiyon

6 saat önce

Isparta'da Genç Kız ve Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi.

TED'in prensesleri masa tenisinde şampiyon, System.String[]

Isparta'da Genç Kız ve Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi. Çekişeli geçen müsabakalarda Isparta Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji Genç Kızlarda il birincisi oldu. TED Isparta Genç Kız Masa Tenisi Isparta Koleji'nin başarısında Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşegül Gönen önemli rol oynadı. Şampiyon takımda ise, Eda Ulusoy, Cemre Koçer, Ceyla Bulut ve Hande Şavklıyıldız'dan oluştu. TED Koleji, düzenlenecek olan grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek. - ISPARTA

Türk Eğitim Derneği, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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