TED İzmir Koleji'nden doğaya fidan hediyesi - Son Dakika
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TED İzmir Koleji'nden doğaya fidan hediyesi

04.04.2022 16:39

TED İzmir Koleji'nden doğaya fidan hediyesi TED İzmir Koleji öğrencileri sürdürülebilir bir gelecek için 2000 adet fidanı, doğa ile buluşturdu.

TED İzmir Koleji'nden doğaya fidan hediyesi

İZMİR - TED İzmir Koleji öğrencileri sürdürülebilir bir gelecek için 2000 adet fidanı, doğa ile buluşturdu.

Ege Orman İl Müdürlüğü vasıtasıyla ve TED İzmir Koleji Okul Aile Birliği üyelerinin desteği ile TED İzmir Koleji öğrencileri gelecek nesillere daha yeşil, daha sağlıklı bir yaşam bırakabilmek adına ve Sürdürülebilirlik Projesi çerçevesinde fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi.10 bin fidan dikme hedefi ile yola çıkılan bu organizasyonda, İzmir'in Buca ilçesindeki dağ eteklerine dikilmek üzere 2000 fidan armağan eden ve bu fidanları toprakla buluşturan TED İzmir Koleji öğrencileri, gelecek nesiller için yepyeni umutlar yeşerttiler.

"Gelecek nesiller için en büyük görevimiz, temiz bir hava ve yeşil bir gelecek bırakabilmektir"

TED İzmir Koleji Okul yönetimi ve Okul Aile Birliği üyelerinin de aralarında bulunduğu fidan dikim etkinliği sonrasında öğrenciler hatıra fotoğrafı çekildi. Birbirinden güzel ve anlamlı anların yaşandığı bu etkinlikte TED İzmir Koleji Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Ferzan Yalkut: "Gelecek nesiller için en büyük görevimiz, onlara temiz bir hava ve yeşil bir gelecek bırakabilmektir. Bu amaçla çıktığımız bu yolda, öğrencilerimize katılımları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

TED İzmir Koleji'nden doğaya fidan hediyesi
TED İzmir Koleji'nden doğaya fidan hediyesi
TED İzmir Koleji'nden doğaya fidan hediyesi

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İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TED İzmir Koleji'nden doğaya fidan hediyesi - Son Dakika


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