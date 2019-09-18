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TED Karabük Koleji'nden iklim grevine destek

6 dakika önce

TED Karabük Koleji tarafından iklim grevine destek verecek.

TED Karabük Koleji'nden iklim grevine destek, System.String[]

TED Karabük Koleji tarafından iklim grevine destek verecek.


20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında "Sıfır Gelecek" adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneği'ne (TED) bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi destek verecek.


İklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg'in öncülüğü ile başlayan okul boykotlarını, 20 Eylül'de her TED Okulu yine kendi bünyesinde gerçekleştirecek. "Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek" diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkdındalık oluşturmayı amaçlayan 32 bin genç aktivist, herkesi yaşanılır bir dünya için sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet edecek.


Grev sosyal medyadan #tedokullariiklimicingrevde #iklimicinokul #FridaysForFuture #sıfırgelecek #climatestrike #september20 #20eylül #seniniklimin #actnow hashtagleriyle de takip edilebilecek. - KARABÜK

Türk Eğitim Derneği, Karabük, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
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