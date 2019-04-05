Ted Koleji Basketbol Turnuvasında Finale Yükseldi
49 dakika önce
TED Malatya Koleji Malatya'da düzenlenen Basketbol Bahar Spor Şenlikleri'nde finale yükseldi.
TED Malatya
Koleji Malatya'da düzenlenen Basketbol Bahar Spor Şenlikleri'nde finale yükseldi.
TED Malatya Kolejinin ev sahipliği yaptığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Basketbol Bahar Spor Şenliklerine on okul katıldı.
TED Malatya Koleji turnuvada tüm maçları kazanarak finale yükseldi. TED Koleji 8 Nisan Pazartesi günü Vali Galip Demirel Ortaokuluyla final maçına çıkacak. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:33 Kaynak: İHA
Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı