Son Dakika Haberleri: Ted Koleji Basketbol Turnuvasında Finale Yükseldi

Ted Koleji Basketbol Turnuvasında Finale Yükseldi

49 dakika önce

TED Malatya Koleji Malatya'da düzenlenen Basketbol Bahar Spor Şenlikleri'nde finale yükseldi.

Ted Koleji Basketbol Turnuvasında Finale Yükseldi, System.String[]
TED Malatya Koleji Malatya'da düzenlenen Basketbol Bahar Spor Şenlikleri'nde finale yükseldi.

TED Malatya Kolejinin ev sahipliği yaptığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Basketbol Bahar Spor Şenliklerine on okul katıldı.

TED Malatya Koleji turnuvada tüm maçları kazanarak finale yükseldi. TED Koleji 8 Nisan Pazartesi günü Vali Galip Demirel Ortaokuluyla final maçına çıkacak. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:33 Kaynak: İHA

Malatya, basketbol, Güncel
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