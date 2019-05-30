Son Dakika Haberleri: TED Kolejinde Cambridge ESOL sınavı yapıldı
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TED Kolejinde Cambridge ESOL sınavı yapıldı

1 saat önce

TED Malatya Kolejinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı English for Speakers of Other Languages sınavı yapıldı.

TED Kolejinde Cambridge ESOL sınavı yapıldı, System.String[]
TED Malatya Kolejinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı English for Speakers of Other Languages sınavı yapıldı.

TED Malatya Koleji'nde yıllardır uygulanan ve Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavları ile öğrenciler uluslararası ve yüksek standartlarda aldıkları İngilizce eğitimlerini dünya çapında geçerliliği olan Cambridge sertifikası ile belgeliyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:19 Kaynak: İHA
Cambridge Üniversitesi, Cambridge, Malatya, Güncel
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