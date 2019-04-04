Son Dakika Haberleri: Ted Kolejindeki Tam Bursluluk Sınavına 423 Öğrenci Katıldı

Ted Kolejindeki Tam Bursluluk Sınavına 423 Öğrenci Katıldı

20 dakika önce

Karabük Türk Eğitim Derneği (TED) kolejinde tam eğitim bursluluk sınavı yapıldı.

Ted Kolejindeki Tam Bursluluk Sınavına 423 Öğrenci Katıldı, System.String[]
Karabük Türk Eğitim Derneği (TED) kolejinde tam eğitim bursluluk sınavı yapıldı.

Yenişehir okullar bölgesinde bulunan Karabük TED Kolejinde yapılan 4., 5. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan sınava 423 öğrenci sınava katıldı. TED Koleji Müdürü Kerim Barçın, Tam Eğitim Bursluluk sisteminin Türkiye Eğitim Vakfı'nın (TED) çok önemli projelerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Barçın, "Türk Eğitim Derneği, burs verdiği öğrencilere sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, öğrencilerin üniversite sonuna kadar tüm eğitim masraflarını karşılamaktadır. Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca takibi yapılmakta, gelişimleri uzmanlar aracılığıyla izlenmekte ve barınmasından servisine, kıyafetinden cep harçlığına kadar tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu uygulamalar, Türk Eğitim Derneği burs uygulamalarını mevcut burs uygulamalarından ayıran en önemli özelliklerdir. Tam Eğitim Bursu'nu almaya hak kazanan öğrenciler, Türk Eğitim Derneği tarafından açılmış olan 25 okulda okumakta ve mezun olduktan sonra ülke genelindeki üniversitelerde eğitim almaktadır. TED Karabük Koleji Kampüsünde gerçekleştirilen ve 4., 5. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan sınava 567 aday başvuru yaparken 423 öğrenci sınava katıldı" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:39 Kaynak: İHA

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