Son Dakika Haberleri: Ted'li Öğrenciler Eğlenerek Öğreniyor

Ted'li Öğrenciler Eğlenerek Öğreniyor

1 saat önce

TED Malatya koleji STEM (Fen,Teknoloji,Mühendislik,Mat-ematik)-Deney Araştırma Kulübü öğrencileri derslerini eğlenerek öğreniyor.

Ted'li Öğrenciler Eğlenerek Öğreniyor, System.String[]
TED Malatya koleji STEM (Fen,Teknoloji,Mühendislik,Mat-ematik)-Deney Araştırma Kulübü öğrencileri derslerini eğlenerek öğreniyor.

TED Kolejinde kurulan STEM- Deney Araştırma Kulübü ile teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dahil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

Bu anlamda öğrenciler deneyimler edinerek üretmenin keyfini çıkarıyor. Etkinlikler dahilinde öğrenciler kulüp saatlerinde kimyasal tepkimeleri fil macunu deneyi gibi deneyleri araştırma ve projelerle eğlenerek öğrenme fırsatı buluyorlar. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:05 Kaynak: İHA

Malatya, Güncel
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