TED'li öğrenciler TÜBİTAK'ın "Araştırma Projeleri" yarışmasında 6 ödül kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TED'li öğrenciler TÜBİTAK'ın 'Araştırma Projeleri' yarışmasında 6 ödül kazandı - Son Dakika

TED'li öğrenciler TÜBİTAK'ın "Araştırma Projeleri" yarışmasında 6 ödül kazandı

6 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen "51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda TED Ankara Koleji 3 birincilik ve 3 ikincilik olmak üzere, 6 ödül kazandı.

TED'li öğrenciler TÜBİTAK'ın

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen "51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda TED Ankara Koleji 3 birincilik ve 3 ikincilik olmak üzere, 6 ödül kazandı.

TED Ankara Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Türkiye'de 12 bölgede eş zamanlı olarak düzenlenen ödül törenlerinin Ankara ayağı dün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Yarışmada TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, Kimya, Matematik ve Teknoloji tasarım dallarında birincilik, Biyoloji, Sosyoloji ve Tarih dallarında ikincilik ödülünü aldı.

Okulun lise öğrencileri Selin Korkem ve Sıla Nadir, Kimya dalında, "Demleme suyu sıcaklığının çaydaki kafein ve flavonoid salınımına etkisi" adlı proje ile birinci, Matematik dalında Gizem Zorlu, "Morley Teoremi'nin düzgün çokgenlere uyarlanmasıyla gizli görüntü paylaşım şemasına getirilen yeni bir yaklaşım" adlı proje ile birinci, Teknoloji Tasarım dalında ise Dila Tosun ve İdil Görgülü, "Kibele: Yeni bir hassas tarım sensörü ve akıllı karar sistemi" adlı proje ile birinci oldu.

Ayrıca Biyoloji dalında Doruk Yalçın "Beyin tümörü tedavisi için ketorolak trometamin içeren nanopartiküllerin araştırılması", Sosyoloji dalında Deniz Pektaş ve Ayşe Deniz Karabey "Bir 'Latte'nin kırk yıl hatırı vardır-Ankara ili örneği", Tarih dalında Alkım Özkazanç "Ahilerin yarattığı bir hükümet: Ankara Ahi İdaresi'nin Venedik Cumhuriyeti ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi" adlı projeleri ile ikincilik ödülünü aldı.

Açıklamada, 51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Ankara bölgesinden bu yıl 760 projenin başvuruda bulunduğu ve içlerinden 100 tanesinin sergilenmek üzere bölge finallerine davet edildiği aktarıldı.

TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürü Sevinç Atabay da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Bu yıl TÜBİTAK bölge finallerine davet edilen 100 projeden 17'si TED Ankara Koleji öğrencilerinin hazırladığı projelerden oluşuyor. Bu yıl olduğu gibi, geçtiğimiz yıllarda da TÜBİTAK'ta elde ettiğimiz dereceler bu başarının tesadüfi bir başarı olmadığının en önemli göstergesi. Birinci olan 3 projemiz haziran ayında yapılacak Türkiye finallerine katılacak. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmekten son derece mutlu ve gururluyuz."

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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