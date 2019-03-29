Ted'li Öğrencilerden 'İklim İçin Okul' Grevine Destek

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji öğrencileri, İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in (16), iklim değişikliğine karşı başlattığı ve tüm dünyada cuma günleri gerçekleştirilen 'İklim İçin Okul' grevine destek verdi.

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji öğrencileri, İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in (16), iklim değişikliğine karşı başlattığı ve tüm dünyada cuma günleri gerçekleştirilen 'İklim İçin Okul' grevine destek verdi.



TED Ankara Koleji'nin 6 bin öğrencisi, okulun stadyumunda toplanarak, kendi elleriyle hazırladıkları dövizlerle iklim değişikliklerinin geldiği noktaya dikkat çekti. Öğrenciler, stadyumda dövizlerle yürüyerek herkesi iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Öğrenciler, TED Ankara Koleji tarafından hazırlanan basın bültenini okudu. Basın bülteninde, TED'e bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisi ile greve destek verdiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Tüm dünyada 'Z' kuşağının başını çektiği küresel bir harekete dönüşen 'İklim İçin Okul', 'Gelecek İçin Cuma Günleri' adı altıda gerçekleştirilen 'Okul Grevleri', gezegeni yok oluş sürecine sürükleyen politikalara 'dur' demeyi amaçlıyor. TED Ankara Koleji Vakfı Okulları ve Türkiye'deki tüm TED Okulları öğrencileri olarak bizler de destek veriyoruz. Biz 'Z' kuşağı gençleri olarak, dünyamız 1,5 santigrat derece ısınırsa insanlığın geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını haykırıyoruz. Gezegeni yok oluş sürecine sürükleyen politikalara 'dur' demek için büyüklerimize çağrıda bulunuyoruz. Bizden önceki kuşaklara sesleniyoruz; Bize büyük bir yük bıraktınız, lüks içinde yaşamak için havamızı, çevremizi kirlettiniz. Böyle giderse 2050 yılında yeşil bir dünyayı ancak sanal gözlüklerimizi takarak görebileceğiz. Biz havayı solumak, denizlerde yüzmek, çocuklarımızla ağaçların gölgesinde oturmak istiyoruz. Tıpkı sizler gibi."



Öğrenciler, açıklamanın ardından okula döndü. - Ankara

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