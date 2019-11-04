TED'liler, Cumhuriyet Bayramını kutladı

TÜRK Eğitim Derneği (TED), Cumhuriyetin 96'ncı yılını görkemli bir baloyla kutladı. Yeni Türkü'nün sahne aldığı balonun geliri, maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenim göremeyen öğrencilere burs olarak aktarılacak.

TED'in her yıl düzenlediği Cumhuriyet Balosu, bu yıl Sheraton Otel'de gerçekleştirildi. TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, sanat, siyaset, medya, akademi ve sivil toplum dünyasından kolej mezunu çok sayıda isim katıldı. Baloda, Yeni Türkü grubu sevilen eserlerini seslendirdi. Grup, şarkılarıyla dinleyenlere müzik ziyafeti sundu. Ayrıca, baloya katılan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun Yeni Türkü grubu ile düeti büyük ilgi gördü. Balodan elde edilen tüm gelir ise, maddi imkansızlıklarına rağmen başarısını kanıtlamış ve burs sistemine dahil olmuş çocukların yer aldığı burs fonuna aktarılacak.

'BAĞIMLI DEĞİL, BAĞLI OLMASI İÇİN OKUTUYORUZ'

92 yıl önce azimle ve inatla emanet edilen ve vasiyet olarak kabul ettikleri tüzüğü yerine getirmek için mücadele ettiklerini söyleyen TED Başkanı Pehlivanoğlu, "Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu'nun her yerinde sadece 23 tane lise vardı. 500'ün üzerinde misyoner okulu vardı. Tüzüğümüzün bize emrettiği konulardan biri, 'okullar açın'. 40 okul ve 1 üniversite ile bugün yolumuza devam ediyoruz. Orada çocuklarımızı okutuyoruz. Ülkesine, vatanına, milletine ve bayrağına bağımlı değil, bağlı olması için okutuyoruz" dedi.

'BALONUN GELİRİ, EĞİTİM BURSUNA'