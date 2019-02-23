Son Dakika Haberleri: Ted Malatya Koleji Tırmanış Sporlarında Şampiyon

Ted Malatya Koleji Tırmanış Sporlarında Şampiyon

1 saat önce

TED Malatya Koleji, okul sporların turnuvalarında Tırmanış kategorisinde il birinciliği elde ederek şampiyon oldu.

Ted Malatya Koleji Tırmanış Sporlarında Şampiyon, System.String[]
TED Malatya Koleji, okul sporların turnuvalarında Tırmanış kategorisinde il birinciliği elde ederek şampiyon oldu.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Tırmanış müsabakalarına katılan TED Malatya Koleji öğrencilerinden Ömür Özcan Yıldızlar kategorisinde, Zeynep Cumurcu Küçükler kategorisinde, Toprak Saylan Özcan ve Begüm Akyol ise Minikler A kategorisinde il birincisi oldular.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, dereceye giren öğrenciler tebrik edilirken, Ömür Özcan ve Zeynep Cumurcu'nun Türkiye Şampiyonasında Malatya'yı ve okullarını temsil edeceği belirtildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:21 Kaynak: İHA

Malatya, Spor
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