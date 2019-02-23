Ted Malatya Koleji Tırmanış Sporlarında Şampiyon

TED Malatya Koleji, okul sporların turnuvalarında Tırmanış kategorisinde il birinciliği elde ederek şampiyon oldu.

TED Malatya Koleji, okul sporların turnuvalarında Tırmanış kategorisinde il birinciliği elde ederek şampiyon oldu.



2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Tırmanış müsabakalarına katılan TED Malatya Koleji öğrencilerinden Ömür Özcan Yıldızlar kategorisinde, Zeynep Cumurcu Küçükler kategorisinde, Toprak Saylan Özcan ve Begüm Akyol ise Minikler A kategorisinde il birincisi oldular.



Okul yönetiminden yapılan açıklamada, dereceye giren öğrenciler tebrik edilirken, Ömür Özcan ve Zeynep Cumurcu'nun Türkiye Şampiyonasında Malatya'yı ve okullarını temsil edeceği belirtildi. - MALATYA

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