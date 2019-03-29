Son Dakika Haberleri: Ted Öğrencilerinden İnsanlığa "Dur" Çağrısı

Ted Öğrencilerinden İnsanlığa "Dur" Çağrısı

1 saat önce

TED öğrencilerinden insanlığa "DUR" çağrısıANKARA - Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji öğrencileri, dünyada iklim değişikliğine karşı başlatılan mücadeleye destek verdi.

Ted Öğrencilerinden İnsanlığa
TED öğrencilerinden insanlığa "DUR" çağrısı

ANKARA - Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji öğrencileri, dünyada iklim değişikliğine karşı başlatılan mücadeleye destek verdi.
İklim değişikliğine karşı 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg'in başlattığı mücadeleyi destekleyen Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji öğrencileri, herkesi iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Gezegeni yokoluş sürecine sürükleyen politikalara "dur" demeyi amaçlayan "İklim İçin Okul", "Gelecek İçin Cuma Günleri" adı altında gerçekleştirilen okul grevleri, tüm dünyada Z kuşağının başını çektiği küresel bir harekete dönüştü.
Grev bildirisi okuyan öğrenciler, dünyanın, geri dönüşü olmayan bir yıkımla karşı karşıya olduklarını belirterek, gezegeni yok oluş sürecine sürükleyen politikalara "dur" demek için önceki kuşaklara çağrıda bulundu.
Öğrencilerin hazırladıkları pankartlar dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:02 Kaynak: İHA

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