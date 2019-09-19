Son Dakika Haberleri: TED Okulları, 32 bin öğrencisiyle iklim için greve gidiyor
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TED Okulları, 32 bin öğrencisiyle iklim için greve gidiyor

1 saat önce

20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında "Sıfır Gelecek" adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneğine bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek veriyor.

TED Okulları, 32 bin öğrencisiyle iklim için greve gidiyor, System.String[]

20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında "Sıfır Gelecek" adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneğine bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek veriyor.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:20 
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