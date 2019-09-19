TED Okulları, 32 bin öğrencisiyle iklim için greve gidiyor

20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında "Sıfır Gelecek" adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneğine bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek veriyor.