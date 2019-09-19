TED Okulları, 32 bin öğrencisiyle iklim için greve gidiyor
1 saat önce
20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında "Sıfır Gelecek" adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneğine bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek veriyor.
20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında "Sıfır Gelecek" adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneğine bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:20
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