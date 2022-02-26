TED Üniversitesi, 72 firmayı üniversite öğrencileri ve mezunları ile bir araya getiriyor - Son Dakika

TED Üniversitesi (TEDÜ) 6'ncısını gerçekleştireceği 'WanTED Kariyer ve İş Fuarı' ile çok sayıda üniversite öğrencisini ve mezununu, iş dünyasının önde gelen firmalarıyla buluşturacak.

Üniversitenin Kolej Kampüsü'nde, 1 Mart Salı günü başlayacak ve iki gün sürecek fuarın birinci gününde, öğrenci ve mezunlar stantlarda firma temsilcileri ile bir araya gelecek. Fuarda gerçekleşecek etkinliklerin ilki YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut'un 'Geleceğin Meslekleri ve Kariyer Planı' semineri olacak. Daha sonra, Kodluyoruz İş Geliştirme Danışmanı Mehmet Can İrhan, Turboard Kurucu Ortağı Yasemin Şahin ve CADS@TEDÜ Kurucu Direktörü İnan Utku Türkmen'in katıldığı 'Veri Odaklı Endüstrilerde Farklı Girişim Modelleri ve Kariyer Rotaları' paneli gerçekleştirilecek. Tüm üniversite öğrencilerinin ve iş arayışındaki mezunların katılabileceği fuarın ikinci gününde ise, 49 firma, adaylarla online mülakat düzenleyecek.

'İŞ VE STAJ FIRSATINA SAHİP OLUYORLAR'

TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, TEDÜ öğrenci ve mezunlarının her yıl düzenlenen WanTED Kariyer ve İş Fuarı ile sektörün önde gelen firmaları ile buluştuklarını belirterek, "Öğrenci ve mezunlarımız fuarla birlikte iş ve staj fırsatları hakkında bilgi sahibi olurken, aynı zamanda mülakatlarla tecrübe kazanıyorlar. Üniversitemizde yarattığımız çeşitli olanaklarla, iş dünyasının TEDÜ öğrencilerini mezun olmadan önce tanımasına imkan sağlıyoruz. WanTED Kariyer ve İş Fuarı'nı her yıl düzenli olarak gerçekleştirmemizdeki bir diğer amaç ise, yalnızca TEDÜ öğrenci ve mezunlarının bu tecrübeyi yaşaması değil, Ankara'daki diğer tüm üniversite öğrencilerinin bu deneyimden yararlanmasını sağlamaktır. Gerçekleştireceğimiz WanTED Kariyer ve İş Fuarı'na tüm üniversite öğrencilerinin katılımını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuarla ilgili detaylı bilgiye www.wantedkariyerfuari.com adresinden ulaşılabiliyor.

- Ankara