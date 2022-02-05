TED Üniversitesi, Avrupa Gençlik Parlamentosu formuna ev sahipliği yaptı - Son Dakika

TED Üniversitesi (TEDÜ), Avrupa Gençlik Parlamentosu'nun 13'üncü Uluslararası Formu'na ev sahipliği yaptı.

TED Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programa, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, TEDÜ Rektör Vekili İhsan Sabuncuoğlu, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, akademisyenler ve 200'e yakın ulusal ve uluslararası lise ve üniversite öğrencisi ile çok sayıda davetli katıldı. Lise ve üniversite öğrencileri 'Bilinmeyeni Aramak' başlığıyla önümüzdeki yılların olası sorunlarına çözüm aradılar. Avrupa'nın dört bir yanından çok sayıda katılımcıyı bir araya getiren forum, Avrupa Gençlik Parlamentosu'nun Covid-19 salgınının başlamasından bu yana düzenlediği en büyük yüz yüze etkinlik oldu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINI ÖN PLANA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Rektör Vekili İhsan Sabuncuoğlu programda yaptığı konuşmada, "Avrupa Gençlik Parlamentosu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası forum farklı etnik köken ve ülkeden birçok genci sosyal, ekonomik, çevresel ve politik problemlere çözüm üretmek amacıyla bir araya getirdi. Türkiye'deki genç ve yenilikçi eğitim kurumlarından biri olarak bu konuya oldukça önem veriyoruz ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını eğitim ve araştırma çalışmalarımızda ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu konferansın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde farkındalık yaratmak ve dünya çapında fark yaratmak için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Avrupa Gençlik Parlamentosu'na bu etkinliği Ankara'ya ve üniversitemize getirdiği için teşekkür ederim" dedi.

'YARDIM İSTEMEKTEN ÇEKİNMEYİN'

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da, yeni düzen ile birlikte gençler temel farklılıkların görüldüğünü söyledi. Gençlerin yeniliğe adaptasyonunun gayet iyi olduğunu dile getiren Pehlivanoğlu, "İş yaşamına atılmanıza kısa süre kala bu salgının sizi gölgelemesine izin vermiyorsunuz. Öyle ki bu toplantı dahi bunun önemli bir kanıtı. Sadece şu konulara dikkat etmenizi isterim. Lisans eğitiminiz çok önemli ancak, yeni dünya düzeni için yeterli değil. Kültürel ve duygusal zekanın önemini özellikle iletişimin değerini unutmayın. Amaca odaklanın ve gereken değişim adımlarını atmaya direnmeyin. 'Duygusal dayanıklılık' önemlidir. Yardım istemekten çekinmeyin. Bunun için de kendinize iyi bir takım kurun. Kendi rollerinizi benimsemenin yanında takım olmak olgusu size daha güçlü hissettirecektir. Çevrenizi, gelişime açık, meraklı, vicdanlı insanlardan örün. Unutmayın, bir kayıkta hızı ve yönü korumak için nasıl iki küreğin birden doğru bir biçimde kullanılması gerekiyorsa, değişimin hızını ve yönünü belirlemek üzere sizlerin de davranışlarınızı doğru ve dengeli bir biçimde birlikte kullanmayı öğrenmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

- Ankara