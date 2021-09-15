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TED ÜNİVERSİTESİ 'KURUMSAL AKREDİTASYON' ONAYI ALDI - Son Dakika

TED ÜNİVERSİTESİ 'KURUMSAL AKREDİTASYON' ONAYI ALDI

15.09.2021 11:33

YÜKSEKÖĞRETİM Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan 'Kurumsal Akreditasyon Programı' kapsamında 5 yıl süre ile kurumsal akreditasyon almaya hak kazanan ilk üç vakıf üniversitesinden biri, TED Üniversitesi oldu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan 'Kurumsal Akreditasyon Programı' kapsamında 5 yıl süre ile kurumsal akreditasyon almaya hak kazanan ilk üç vakıf üniversitesinden biri, TED Üniversitesi oldu.

Kampüsün Çok Amaçlı Salonu'nda belge takdim töreni düzenlendi. Törene, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Öktem Vardar ve Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

TED Üniversitesi Rektörlüğü başkanlığında ve Kalite Komisyonu ile Kurumsal Gelişim Ofisi'nin koordinesinde yürütülen akreditasyon çalışmaları kapsamında TED Üniversitesi, akademik ve idari birimleri ile geçirilen yoğun çalışma döneminin ardından YÖKAK tarafından yürütülen değerlendirme ile onay almaya hak kazandı. 2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan Kurumsal Akreditasyon Programı'na 60'a yakın yükseköğretim kurumu başvurmuş, sadece 11'i değerlendirme sürecine dahil olmuştu. Bağımsız değerlendirme takımları tarafından kurumların iç değerlendirme raporu temel alınarak yürütülen değerlendirme programı sonrasında, TED Üniversitesi 5 yıllık kurumsal akreditasyon onayı almaya hak kazandı. Üniversitelerin kalite güvencesi sisteminin, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılması amaçlanıyor.

'MÜKEMMELLİĞE DOĞRU HIZLA İLERLEYECEK'

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kalite Kurulu'nun 2015'te YÖK'e bağlı olarak kurulduğunu söyledi. 3 yıl içinde dünyadaki dünya kalite ajans birliklerine tam üye olduklarını belirterek, 'Hedefimiz tüm dünyanın ajansları ile konuşan ama ülkemiz şartlarını dikkate alan bir ajans olmak. İlerlememiz bu yolda. Ülkemiz koşullarını dikkate alan süreçlere çok önem veriyoruz. Tam akreditasyon TED Üniversitesi'nde mezunların beklenen yetkinliklere sahip olmasını, dünyaya kolay uyum sağlamasını, Ar-Ge'ye ve topluma katkı sağlamasını ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğün de artmasını güvence altına almaktadır. Bu aşamadan sonra üniversite sürekli iyileşerek, mükemmelliğe doğru hızla ilerleyecektir' dedi.

'GERÇEKTEN MUTLULUK VERİCİ'

TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 200 civarında üniversitenin olduğu bir ülkede akredite olan ilk 5 üniversitesinin arasında yer almaktan ötürü gururlu olduklarını ifade ederek, yükseköğretimde önemli hususun, alınan eğitimin sonucunda kaç kişinin mezun olduğuna değil, kaç kişiye nitelik kazandırdığına bakılması olduğunu belirtti. Kurumsal akreditasyon almaya hak kazanmanın gurur verici olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, 'Buna layık olmak, alt sınırda olduğumuz kısmı daha yukarıya çıkarmak için hem rektörümüz hem de arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacaktır. Biz güçlü, bu ülkeye inanan ve çalışan bir aileyiz' dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da TED Üniversitesi'nin kalite kültürünü özümsemiş ve hayatının bir parçası yapmış ender kurumlardan bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, ' Bunun görülmesi, objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve hakkının teslim edilmesi benim için gerçekten mutluluk verici. TED Üniversitesi bundan sonra da kalite çıtasını hep yukarı çekerek daha iyi işler yapacaktır' diye konuştu.

Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Öktem Vardar ise, kurumsal akreditasyon belgesinin takdim edilmesinin gururu verici olduğunu kaydetti. Vardar, YÖKAK'ın mevcut ve alt ölçüt listesinin zaman ve mekan itibariyle olgunlaşmış kalıcı nitelikte olduğunu belirtti.

TED ÜNİVERSİTESİ 'KURUMSAL AKREDİTASYON' ONAYI ALDI
TED ÜNİVERSİTESİ 'KURUMSAL AKREDİTASYON' ONAYI ALDI
TED ÜNİVERSİTESİ 'KURUMSAL AKREDİTASYON' ONAYI ALDI
TED ÜNİVERSİTESİ 'KURUMSAL AKREDİTASYON' ONAYI ALDI

Muzaffer Elmas, Türkiye, Rektör, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TED ÜNİVERSİTESİ 'KURUMSAL AKREDİTASYON' ONAYI ALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TED ÜNİVERSİTESİ 'KURUMSAL AKREDİTASYON' ONAYI ALDI - Son Dakika
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