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TED Üniversitesi'nden öğretmenlere mesleki gelişim desteği - Son Dakika

TED Üniversitesi'nden öğretmenlere mesleki gelişim desteği

22.12.2021 12:06
TED Üniversitesi'nden öğretmenlere mesleki gelişim desteği

TED Üniversitesi (TEDÜ), Ankara'da görevli öğretmenlere mesleki gelişim desteği sunuyor.

TED Üniversitesi (TEDÜ), Ankara'da görevli öğretmenlere mesleki gelişim desteği sunuyor.

'Başkent Öğretmen Atölyeleri Projesi', Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi arasında 2019 yılının Ekim ayında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Ankara ilindeki öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik mesleki gelişim fırsatları yaratmak amacıyla gerçekleştiriliyor. 3 yıldır yüz yüze ve çevrimiçi ortamlarda 28 farklı seminer gerçekleştiren TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara'da görev yapan yüzlerce  öğretmene mesleki gelişim konusunda destek oldu. Bu kapsamda TED Üniversitesi Çok Amaçlı Salon'da Dr. Öğretim Üyesi Begüm Serim Yıldız tarafından 'Çocuk ve Ergenlerin Korkuları ve Bunlarla Baş Etme Becerileri' konulu seminer düzenlendi. Seminerde, öğretmen ve öğretmen adaylarına uygulamalı atölyeler de düzenlendi.

'MESLEKİ GELİŞİMLERİNE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ'

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Kavak, TED Üniversitesi'nin toplum hizmetleri fonksiyonu çerçevesinde yaklaşık 3 yıldan bu yana 'Başkent Öğretmen Atölyeleri' projesi kapsamında farklı etkinliklerde bulunduklarını söyledi. Hem yüz yüze hem de online olarak yürüttükleri bu etkinliklerle öğretmenlerin, eğitim uzmanlarının ve okul yöneticilerinin sürekli mesleki gelişimlerine destek olmak istediklerini belirterek, "Bu kapsamda aralık ayının içerisinde yaklaşık 6 etkinliğimiz olacak. Bu etkinlikleri de web ve İnstagram sayfamızda yayınlıyoruz. Öğretmenlerimizi kampüsümüzde ağırlamaktan çok mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Başkent Öğretmen Atölyeleri Seminerler Serisi'nin bu yıl aralık ayında gerçekleşmekte olan 8'inci etkinliğinde, TEDÜ'lü akademisyenler tarafından, Web 2.0 Ölçme ve Değerlendirme Araçları, Eğitsel Oyunlar ile Türkçe Öğretimi, Karakter ve Değer Eğitimi, Okul Öncesi Dönemde Sayı Duyusu, Matematik Eğitiminde Bilgi İşlemsel Düşünme Uygulamaları, Çocuk ve Ergenlerin Korkuları ve Bunlarla Baş Etme Becerileri, Integrating Sustainable Development Goals into Language Teaching konularında eğitimler gerçekleştirecek.


TED Üniversitesi'nden öğretmenlere mesleki gelişim desteği
TED Üniversitesi'nden öğretmenlere mesleki gelişim desteği
TED Üniversitesi'nden öğretmenlere mesleki gelişim desteği

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Fakültesi, Öğretmen, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TED Üniversitesi'nden öğretmenlere mesleki gelişim desteği - Son Dakika


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