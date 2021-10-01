Üye Girişi
TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı - Son Dakika

TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı

01.10.2021 12:35

TED Üniversitesi, '30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' çerçevesinde Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR-Der) tarafından düzenlenen panele ev sahipliği yaptı.

TED Üniversitesi, '30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' çerçevesinde Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR-Der) tarafından düzenlenen panele ev sahipliği yaptı.

Üniversitenin Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen panele, TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR-Der) Genel Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Oğuz Özat, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri (ORGM) Müdürü Mehmet Nezir Gül, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hakları Daire Başkanı Mehmet Ali Akyel, siyasi parti ve bakanlık temsilcileri, Ankara'daki PDR Programı Anabilim Dalı Başkanları ve öğretim üyeleri, Ankara'daki Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri ve psikolojik danışmanlar ile PDR programı öğrencileri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'ÖĞRENCİLERİN FARKLI SEKTÖRDE ÇALIŞMA İMKANLARI VAR'

Panelde konuşan TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, PDR programlarından mezun olan öğrencilerin çok farklı sektör ve alanlarda çalışma imkanlarının olduğunu söyleyerek, 'Üniversitemizde lisans programına en fazla öğrenciyi aldığımız alanlardan bir tanesidir. Gençlerimizi toplumun, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insanlar halinde yetiştirmeye devam edeceğiz. Türkiye'deki üniversitelerde devlet üniversiteleri de dahil olmak üzere çok sayıda PDR alanından mezun olan öğrencileri istihdam etmeye başladılar. İyi yetişmiş insanların bir şekilde diğer sektörler kadar başta yükseköğretim olmak üzere eğitim sektörünün içerisinde aktif olarak daha misyoner gibi çalışan bir konumda olmalarının gerekli olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.

'MİLLETİMİZE DESTEK OLMAKTADIR'

TÜRK PDR-Der Genel Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Oğuz Özat da, psikolojik danışman meslektaşlarının Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü'nü kutlayarak, 'Birçok kadroda, bakanlık ve kurumda aynı zamanda özel ve kamu üniversitelerinin Psikolojik Danışma Merkezleri'nde yaklaşık 50 bin mezunumuzla ülkemize, milletimize koşulsuz kabul ilkelerinde psikolojik ve sosyal destek veren psikolojik danışmanların mesleki birlik ve aidiyet farkındalığımızı arttıran Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü kutlu olsun. Ülkemizde giderek önem kazanmaya başlayan hekim dışı önleyici gelişimsel psikolojik yardım ilişkisi ve hizmetlerinin en önemli boyutu olan psikolojik danışma, psiko-sosyal hizmetler, eğitimde psikolojik önleyici destek uzmanlığı konusunda eğitim almış psikolojik danışmanlarımız yetkinlikleri ve uzmanlıkları ile mesleklerini yürütürken aynı zamanda afetler, deprem, yangın, sel felaketlerinde özveriyle milletimize destek olmaktadır. Dernek olarak devletimize ve milletimize hizmeti daha etkin yapmak, üretken olmak öncelikle toplumsal yararı gözeterek, uzmanlık alanımız toplum ruh sağlığına dönük en etkin şekilde görevimizi yapmak temel düsturumuzdur' dedi.

TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı
TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı
TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı
TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı

Rektör, Ankara, Eylül, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı 13:01 İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım 12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı 12:33 Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı
İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı 12:26 İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Kuryenin esrarengiz ölümünün altından hırsızlık çıktı 12:16 Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Kuryenin esrarengiz ölümünün altından hırsızlık çıktı Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler 12:09 Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap 11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var 10:48 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var

Son Dakika Haberleri
13:03 İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak
13:00 İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı
12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
12:31 ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı
12:25 İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı
12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı
12:16 Eski Galatasaraylı Gomis, gol sonrası tekerlekli sandalyede oturanlara sarıldı
12:09 Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler
12:04 Düzenlenen "Sezon 3 operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı
11:56 Aynı oyuncuya tekrar yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı patlak verdi
İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak         
13:04
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmaya çalıştılar Çorum'da genelev yıkımında gerginlik! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmaya çalıştılar         
12:46
Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı         
12:36
''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı         
12:31
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Eski Galatasaraylı Gomis, gol sonrası tekerlekli sandalyede oturanlara sarıldı Eski Galatasaraylı Gomis, gol sonrası tekerlekli sandalyede oturanlara sarıldı         
12:16
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi         
10:48
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 13:12:18. #1.11#
SON DAKİKA: TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement