Türk Eğitim Derneği (TED), yeni okulunu İstanbul Üsküdar 'da açtı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, akıllı tahtaların değil akıllı öğretmenlerin eğitimin geleceğini dönüştüreceğine inandıklarını belirterek, "Biz önünde engelleri olan 10 bin evladımızın engellerini kaldırırsak bu güzel vatanın geleceğinin ve 1 milyon gencin hayatının değişeceğine inanıyoruz" dedi.

12 Eylül'de 2022-2023 yılı eğitim-öğretim dönemine başlayan TED Üsküdar Koleji'nin açılışı yapıldı. Türk Eğitim derneği bünyesindeki 45 okul arasına katılan TED Üsküdar Koleji'nin açılış törenine, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile TED Üsküdar Koleji Kurucu Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, iş ve siyaset dünyasının önemli simaları, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Törende öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi ve dans gösterisi yer aldı.

'BİR ÜLKENİN KAZANMASI ANCAK ÖĞRETMENLERLE OLUR'

Törende konuşan TED Başkanı Pehlivanoğlu, eğitimin dönüşümünde temel unsurun öğretmen olduğu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Okullara eğitim seviyelerini yükseltmek için hem danışmanlık hizmetleri veriyoruz hem de başka devlet okullarımıza destek oluyoruz. İlkokul, ortaokul ve liseden başlayarak Türk Eğitim Derneği ailesine katılan çocuklarımızın önlerindeki maddi imkansızlıkları hep beraber yıkıyoruz. Bu ülkenin geleceğini, bu güzel evlatlarımıza teslim ediyoruz. Bir hayalimiz var, 10 bin genç meşale diyoruz. Eğer biz önünde engelleri olan 10 bin evladımızın engellerini kaldırırsak bu güzel vatanın geleceğini ve 1 milyon gencin hayatının değişeceğine inanıyoruz. Biz akıllı tahtaların değil, akıllı öğretmenlerin eğitimi dönüştürebileceğine inanıyoruz. Bir ülkenin kazanmasını, bir vatanın kazanmasını, bir bayrağın kazanmasını istiyorsanız bunun dönüşümü ancak öğretmenler üzerinden olur."

'AMACIMIZ İYİ İNSANLAR YETİŞTİRMEK'

Okulun 70 derslik ve bin 820 kişilik kontenjanla açıldığını kaydeden TED Üsküdar Koleji Kurucu Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise, bu yıl 415 öğrenci ve 65 öğretmenle derslere başladıklarını belirtti. Kulaberoğlu, "Türk Eğitim Derneği bir gelecek projesidir. Misyonumuz kaliteli eğitim vermek, eğitim öğretim alanında başarılarla dolu okullarımızda iyi insanlar yetiştirmektir. 70 derslikten müteşekkil toplamda bin 820 resmi kontenjanımız içerisinde öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve tüm çalışma arkadaşlarımızın her türlü fiziksel, sosyal, sportif, sanatsal ve teknolojik ihtiyacını karşılayacak donatılara sahip bir kampüsteyiz" dedi.

Türk Eğitim Derneği Tam Burslu öğrencisi olarak TED Karabük Koleji mezunu Dr. Tugay Alver yaptığı konuşmada TED büyük TED ailesinin hayatındaki değişiminden bahsederek, pandemi döneminde hekimliğe başlayan bir TED'li olarak o zorlu dönemde yılmadan yorulmadan insanlarımız için çalışma azmini ve elde ettiği başarıları TED'in kendisine kazandırdığı değerlere borçlu olduğunu ifade etti.

- İstanbul