Son Dakika Haberleri: TEDAR & KAGİDER Satınalma Paneli

TEDAR & KAGİDER Satınalma Paneli

1 saat önce

KAGİDER ve TEDAR iş birliğinde düzenlenen Satın Alma Paneli'nde, KAGİDER üyeleri, KAGİDER eğitimlerine katılmış kadın girişimciler ve TEDAR üyesi firmaların Satın Alma Yöneticileri ile bir araya geldi.

TEDAR & KAGİDER Satınalma Paneli, System.String[]

Kadın girişimcilere yeni iş imkanları yaratılması amacı ile TEDAR ve KAGİDER arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, QNB Finansbank ev sahipliğinde, 15 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen organizasyona konuk olarak katılan firmalar, bilgi paylaşımında bulunarak, tedarikçilerinden beklentilerini ve tedarikçi seçim süreçlerini paylaştı.

TEDAR Yönetim Kurulu Başkanı & Siemens Tedarik Zinciri Direktörü Sn. Tuğrul Günal ve KAGİDER Başkan Yardımcısı Sn. Emine Erdem'in açılış konuşması ile başlayan programda, kadın girişimciler Betek Boya, Borusan, Bosch Türkiye, BSH, Karadeniz Holding, QNB Finansbank, Siemens, Şişecam Topluluğu, Ünsped Gümrük Müşavirliği Satın Alma Yöneticileri ile biraraya gelerek iş birliği olanaklarını birlikte değerlendirme imkanı buldular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:10 Kaynak: Bültenler

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