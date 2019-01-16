TEDAR & KAGİDER Satınalma Paneli

Kadın girişimcilere yeni iş imkanları yaratılması amacı ile TEDAR ve KAGİDER arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, QNB Finansbank ev sahipliğinde, 15 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen organizasyona konuk olarak katılan firmalar, bilgi paylaşımında bulunarak, tedarikçilerinden beklentilerini ve tedarikçi seçim süreçlerini paylaştı.

TEDAR Yönetim Kurulu Başkanı & Siemens Tedarik Zinciri Direktörü Sn. Tuğrul Günal ve KAGİDER Başkan Yardımcısı Sn. Emine Erdem'in açılış konuşması ile başlayan programda, kadın girişimciler Betek Boya, Borusan, Bosch Türkiye, BSH, Karadeniz Holding, QNB Finansbank, Siemens, Şişecam Topluluğu, Ünsped Gümrük Müşavirliği Satın Alma Yöneticileri ile biraraya gelerek iş birliği olanaklarını birlikte değerlendirme imkanı buldular.