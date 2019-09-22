Son Dakika Haberleri: Tedarik sanayi Güney Afrika'da gövde gösterisi yaptı
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Tedarik sanayi Güney Afrika'da gövde gösterisi yaptı

25 dakika önce

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde 11 Türk firması, tedarik sanayi alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından olan Automechanika Johannesburg Fuarı'nda en yeni ürünlerini sergiledi.

Tedarik sanayi Güney Afrika'da gövde gösterisi yaptı, System.String[]

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde 11 Türk firması, tedarik sanayi alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından olan Automechanika Johannesburg Fuarı'nda en yeni ürünlerini sergiledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:20 
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