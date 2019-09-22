Tedarik sanayi Güney Afrika'da gövde gösterisi yaptı

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde 11 Türk firması, tedarik sanayi alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından olan Automechanika Johannesburg Fuarı'nda en yeni ürünlerini sergiledi.