Tedarik sanayi Güney Afrika'da gövde gösterisi yaptı
25 dakika önce
Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde 11 Türk firması, tedarik sanayi alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından olan Automechanika Johannesburg Fuarı'nda en yeni ürünlerini sergiledi.
Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde 11 Türk firması, tedarik sanayi alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından olan Automechanika Johannesburg Fuarı'nda en yeni ürünlerini sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:20
Geçtiğimiz sene ölen isimlerin videosunu izleyen Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu Çöpten topladığı tahta, sünger ve parkelerden baza yapıp satıyor İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu "Kenger sakızı" geçim kaynağı oldu! Kilosu 500 liradan satılıyor