Tedarik sanayi Honda'dan hibrid ve elektrikli bekliyor
1 saat önce
Honda'nın Civic Sedan üretimini durduracağı Gebze'deki fabrikasında, sağlanacak cazip teşviklerle, Avrupa ve bölge pazarları için hibrid ve elektrikli otomobil üretilebileceği beklentisi var. (Aysel Yücel)
Honda
'nın Civic
Sedan üretimini durduracağı Gebze
'deki fabrikasında, sağlanacak cazip teşviklerle, Avrupa
ve bölge pazarları için hibrid ve elektrikli otomobil üretilebileceği beklentisi var. (Aysel Yücel)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:00
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