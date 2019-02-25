Son Dakika Haberleri: Tedarik sanayi Honda'dan hibrid ve elektrikli bekliyor

Tedarik sanayi Honda'dan hibrid ve elektrikli bekliyor

1 saat önce

Honda'nın Civic Sedan üretimini durduracağı Gebze'deki fabrikasında, sağlanacak cazip teşviklerle, Avrupa ve bölge pazarları için hibrid ve elektrikli otomobil üretilebileceği beklentisi var. (Aysel Yücel)

Tedarik sanayi Honda'dan hibrid ve elektrikli bekliyor, System.String[]
Honda'nın Civic Sedan üretimini durduracağı Gebze'deki fabrikasında, sağlanacak cazip teşviklerle, Avrupa ve bölge pazarları için hibrid ve elektrikli otomobil üretilebileceği beklentisi var. (Aysel Yücel)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:00 

Avrupa, Gebze, Honda, Ekonomi
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