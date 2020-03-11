Tedarik şirketleri:

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından gıda şirketleri, ürün tedariki konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için harekete geçti. Gıda perakende sektörünün lider firmalarından Yıldız Holding'in de tedarik, üretim ve dağıtımda sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığının korona virüs vakasının Türkiye'de görüldüğünü açıklamasının ardından virüse karşı alınacak tedbirler ön plana çıktı. Yetkililer virüs tedbirleri kadar halkın paniğe kapılmaması ve günlük hayatlarına devam etmesi yönünde de uyarılarda bulundu. Gıda stoku konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı belirtilirken, her türlü tedbirin alındığı öğrenildi.

Gıda perakende sektörünün lider şirketlerinden Yıldız Holding'in de süreci yakından takip ederek tedarik, üretim ve dağıtım alanında birden çok alternatif oluşturduğu öğrenildi. Üretimin büyük oranda otomasyonla gerçekleştiği, HACCP ve GMP gibi yüksek hijyen standartlarının uygulandığını Yıldız Holding'in faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde insanların ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerinin kesintisiz bir şekilde hem üretim hem de dağıtımında bir sorun yaşamamak için gerekli tüm tedbirleri aldığı ifade edildi. Holdingin çalışanların normal iş güvenliği ve sürdürülebilirlik eğitimlerine Aralık ayı itibariyle bir "Covid-19 ile mücadele" başlığını da eklediği kaydedildi.

Öte yandan Çin'de salgının kontrol altına alınması ve karantina süresinin aşamalı olarak sona ermesiyle grubun Çin mağazaları yüzde 90 oranında açılmış. Orta Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerindeki fabrikalar Türkiye'de var olan fabrikalar ile koordine edilmiş durumda.

Yıldız Holding'in perakende grubunda yer alan ŞOK, Bizim Toptan, SEÇ Marketler ve online alışveriş platformu istegelsin de en kötü senaryoya göre stok ve tedarik zincirini planladığı, tüketicilerin hiçbir gıda ve ihtiyaç maddesini temin etmekte sorun yaşamayacağı belirtildi.

(İHA)