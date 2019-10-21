Tedarik Zinciri Profesyonelleri 5.kez ödüllerilecek
1 saat önce
'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' ödül töreni için geri sayım başladı.
'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' ödül töreni için geri sayım başladı. Son başvuru tarihi 25 Ekim'de sona erecek olan etkinlikte ödüller 4 Aralık'ta verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:26
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