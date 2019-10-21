Son Dakika Haberleri: Tedarik Zinciri Profesyonelleri 5.kez ödüllerilecek
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Tedarik Zinciri Profesyonelleri 5.kez ödüllerilecek

1 saat önce

'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' ödül töreni için geri sayım başladı.

Tedarik Zinciri Profesyonelleri 5.kez ödüllerilecek, System.String[]

'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' ödül töreni için geri sayım başladı. Son başvuru tarihi 25 Ekim'de sona erecek olan etkinlikte ödüller 4 Aralık'ta verilecek.

Türkiye, Aralık, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:26 
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