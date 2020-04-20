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"Tedarik zinciri tüm aşamalarıyla denetlenmeli"
12 dakika önce
perakende mağazalarının, tüketicinin gözünde fiyat artışlarının sorumlusu olarak algılandığını belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, oluşan bu algının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
perakende mağazalarının, tüketicinin gözünde fiyat artışlarının sorumlusu olarak algılandığını belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, oluşan bu algının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:01
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