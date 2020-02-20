Tedarikçiye talep artıyor 'kota'ya çözüm bekleniyor - Son Dakika
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Tedarikçiye talep artıyor 'kota'ya çözüm bekleniyor

17 dakika önce

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den Avrupa'ya yapılan taşımalar son bir ayda yüzde 60'a yakın azaldı.

Tedarikçiye talep artıyor 'kota'ya çözüm bekleniyor, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den Avrupa'ya yapılan taşımalar son bir ayda yüzde 60'a yakın azaldı. Bu dönemde Türkiye'nin üretim ve lojistik gücüne ihtiyacın arttığına dikkat çeken nakliyeciler, transit taşımalarda yaşanan sıkıntıların talebin karşılanmasına büyük engel oluşturduğunu söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:01 
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