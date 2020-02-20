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Tedarikçiye talep artıyor 'kota'ya çözüm bekleniyor
17 dakika önce
Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den Avrupa'ya yapılan taşımalar son bir ayda yüzde 60'a yakın azaldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den Avrupa'ya yapılan taşımalar son bir ayda yüzde 60'a yakın azaldı. Bu dönemde Türkiye'nin üretim ve lojistik gücüne ihtiyacın arttığına dikkat çeken nakliyeciler, transit taşımalarda yaşanan sıkıntıların talebin karşılanmasına büyük engel oluşturduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:01
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