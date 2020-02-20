Tedarikçiye talep artıyor 'kota'ya çözüm bekleniyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den Avrupa'ya yapılan taşımalar son bir ayda yüzde 60'a yakın azaldı. Bu dönemde Türkiye'nin üretim ve lojistik gücüne ihtiyacın arttığına dikkat çeken nakliyeciler, transit taşımalarda yaşanan sıkıntıların talebin karşılanmasına büyük engel oluşturduğunu söyledi.