TEDAŞ'a siber saldırı! Binlerce vatandaşın kişisel bilgisi çalındı - Son Dakika
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TEDAŞ'a siber saldırı! Binlerce vatandaşın kişisel bilgisi çalındı

08.07.2022 16:32
TEDAŞ'a siber saldırı! Binlerce vatandaşın kişisel bilgisi çalındı

Tüm vatandaşları riske atan gelişme... Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kısa süre önce TEDAŞ için siber saldırı bildirimi yaptı. Yapılan bildirim sonucunda 208 bin kişinin kişisel bilgilerinin çalındığı aktarıldı. KVKK resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, TEDAŞ'ta görevli veri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasının belirlenemeyen bir şekilde ele geçirilerek bu işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), resmi internet sitesinden bir veri ihlali bildirisi yayınladı. Yapılan açıklamada Türkiye'de elektrik enerjisinin; dağıtımından ve perakende satışından sorumlu iktisadi devlet teşekkülü TEDAŞ'ın siber saldırıya uğradığı belirtildi.

208 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI

Saldırının başlangıç noktası veri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasının belirlenemeyen bir şekilde ele geçirildiği ve ilgili bilgilerle sistemde kayıtlı diğer kullanıcı verilerinin bir e-posta adresine gönderim yoluyla sızdırılması olarak ifade edildi. Bu bağlamda 208 bin kişinin ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası çalındı.

KVKK resmi internet sitesinde yayınlanan bildirinin içeriği ise şöyle:

Veri sorumlusu sıfatını haiz Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;
Veri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasının belirlenemeyen bir şekilde ele geçirildiği ve o kullanıcı hesabı ile sistemde kayıtlı diğer kullanıcı verilerinin bir e-posta adresine gönderim yolu ile sızdırıldığı, İhlalin Bakanlık Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web'de yapılan istihbarat çalışmaları sırasında tespit edildiği, İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar ve vatandaşlar olduğu, İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası olduğu, İhlalden etkilenen kişi sayısının 208.000 olduğu bilgilerine yer verilmiştir.

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, KVKK, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEDAŞ'a siber saldırı! Binlerce vatandaşın kişisel bilgisi çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEDAŞ'a siber saldırı! Binlerce vatandaşın kişisel bilgisi çalındı - Son Dakika
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