TEDAŞ'a siber saldırı! Binlerce vatandaşın kişisel bilgisi çalındı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), resmi internet sitesinden bir veri ihlali bildirisi yayınladı. Yapılan açıklamada Türkiye'de elektrik enerjisinin; dağıtımından ve perakende satışından sorumlu iktisadi devlet teşekkülü TEDAŞ'ın siber saldırıya uğradığı belirtildi.

208 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI

Saldırının başlangıç noktası veri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasının belirlenemeyen bir şekilde ele geçirildiği ve ilgili bilgilerle sistemde kayıtlı diğer kullanıcı verilerinin bir e-posta adresine gönderim yoluyla sızdırılması olarak ifade edildi. Bu bağlamda 208 bin kişinin ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası çalındı.

KVKK resmi internet sitesinde yayınlanan bildirinin içeriği ise şöyle: