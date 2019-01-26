Tedavi Altındaki Caretta Caretta Öldü

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altına tutulan caretta caretta öldü.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altına tutulan caretta caretta öldü.



DEKAMER'den yapılan yazılı açıklamada, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından 13 Ekim 2018'de misinaya dolanmış halde yaralı bulunan ve "Esra" adı verilen caretta carettanın öldüğü belirtildi.



Açıklamada, yaralı kaplumbağanın ekim aynından bu yana gözlem altında tutulduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Bir iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) olan Esra'nın merkezimizde sindirim kanalından misinanın çıkarılış videosunu daha önce paylaşmıştık. Mesanesinden 1 metreden uzun misina ve aydınlatma ışığı çıkarılan Esra'nın aynı zamanda karapaksı (üst zırhı) üzerinde yosunlaşmalar ve parazitleriolduğu da tespit edilmişti. Tüm bu olumsuzluklar ve aşırı kilo kaybı sebebiyle gözlem altında tuttuğumuz Esra'yı maalesef bugün kaybettik. Yanlış balıkçılık faaliyetleri sonucunda, bir deniz kaplumbağası her ne kadar ağlardan ya da iğnelerden kurtarılsa da bu yaşaması için yeterli olmuyor. Sindirim sistemine kadar giden misinalar, plastik atıklar yaşamları için büyük tehdit oluşturuyor."

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