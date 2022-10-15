TEDAVİ ALTINDAKİ MADENCİNİN KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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TEDAVİ ALTINDAKİ MADENCİNİN KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

15.10.2022 13:03
TEDAVİ ALTINDAKİ MADENCİNİN KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

BARTIN'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madencinin tedavileri devam ediyor.

BARTIN'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madencinin tedavileri devam ediyor. Yaralı madenci Ayhan Akgül'ün kardeşi Kenan Akgül 5 madencinin durumunun ciddiyetini koruduğunu bir madencinin de solunum cihazına bağlı, riskinin olmadığını söyleyerek, Buraya ilk geldiklerinde biz de vücutlarındaki yanıklardan tanıyamadık. Tek temennimiz burada 6 madenci kardeşimizin ayaklarının üzerinde yürüyerek sağlıklı bir şekilde çıkmasıdır dedi.

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan 6 kişi tedavilerinin yapılması için Sağlık Bakanlığına ait iki ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren madencilerin yakınları da hastaneye akın etti. Başta Bartın olmak üzere farklı illerden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen aileler bekleyişin ardından toplu halde içeri alındı.

48 SAAT BEKLEYECEĞİZ

Doktorlar yaralı madencilerin ailelerine yaklaşık 1 saat süren bilgilendirme yaptı. Daha sonra dışarı çıkanlardan yaralı madenci Ayhan Akgül'ün (37) kardeşi Kenan Akgül son durum hakkında açıklama yaptı. Yaralı madencileri göremediklerini ifade eden Akgül, Son durumla ilgili doktorlarımız hasta yakınlarına tek tek bilgi verdi. 5 hastanın durumunun ciddiyetini koruduğunu, 1 hastanın da solunum cihazına bağlı riskli olmadığını belirttiler. Hepsinin de durumu aynı, çünkü aynı şeye maruz kaldılar. Biz sadece doktorumuzdan bilgi aldık, hastamızı göremedik. Enfeksiyon kapma riskinden dolayı bize göstermediler. Ben Tekirdağ'dan Bartın'a gidiyordum. Kardeşimin buraya geldiğini öğrendim, tekrar buraya dönüş yaptım. Kardeşimin eşi geldi buraya Bartın'dan. Geceden beri durumunu merakla bekliyoruz. 48 saat bekleyeceğiz. Ciğerlerinin zarar gördüğünü, vücudundaki yanıkların büyük olduğunu söylediler diye konuştu.

ARKADAŞLARIN HEPSİ DE GENÇ GRUP

Yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu söyleyen Kenan Akgül hastaların neden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirildiğini de açıkladı. Tek temennilerinin yaralı madencilerin iyileşmesi olduğunu ifade eden Akgül, 14 yıldır çalışıyordu, genelde iş arkadaşları da aynıydı. Arkadaşların hepsi de genç grup. Ben buradan vefat eden arkadaşların ailelerine başsağlığı diliyorum. Şu an halen maden ocağında olanlar var inşallah canlı bir şekilde çıkarlar. Bütün Türkiye acıyı birlikte paylaşıyor. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor anlatabilecek ruh halinde değiliz. Kalbimiz burada ama aklımız orada. Yakınlarımızdan da vefat eden insanlar var. Onların cenazelerine katılamıyoruz. Burada en büyük üzüntümüz bu. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki doktorlar bu konuda uzman olduğu ve bir an önce sağlıklarına kavuşturulabilmesi için bu hastaneyi ön görmüşler. Sağlık şartları orada el vermediği için burayı daha uygun görüp ambulans uçakla getirdiler. Buraya ilk geldiklerinde biz de vücutlarındaki yanıklardan tanıyamadık hatta birinin kalbi durmak üzereydi kalp masajı yapıldı. Tek temennimiz burada 6 madenci kardeşimizin ayaklarının üzerinde yürüyerek sağlıklı bir şekilde çıkmasıdır dedi.

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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEDAVİ ALTINDAKİ MADENCİNİN KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA - Son Dakika

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