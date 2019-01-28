Son Dakika Haberleri: Tedavi Altındaki Yeşil Deniz Kaplumbağası Öldü

Tedavi Altındaki Yeşil Deniz Kaplumbağası Öldü

1 saat önce

Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altındaki yeşil deniz kaplumbağası öldüğü bildirildi.

Tedavi Altındaki Yeşil Deniz Kaplumbağası Öldü, System.String[]
Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altındaki yeşil deniz kaplumbağası öldüğü bildirildi.

DEKAMER'den yapılan yazılı açıklamada, 19 Ocak'ta Marmaris Belediyesi Temizlik İşçileri Müdürlüğü personeli tarafından yaralı bulunan ve "Turkuaz" adı verilen yeşil deniz kaplumbağasının (Chenolia mydas) öldüğü belirtildi.

Açıklamada, yaralı kaplumbağanın iki yüzgecinde yoğun enfeksiyon ve kabuğunda darbe izleri tespit edildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ölü dokuları temizlenen, antibiyotik ve vitamin takviyesi uygulanan yaralı kaplumbağa dünden bu yana gözlem altında tutuluyordu. Balık ağına takılma sonucu yaralandığı düşünülen Turkuaz'ın reflekslerinde bir gelişme kaydedilemedi ve maalesef bugün kaybettik. Balıkçılık ile birçok kişi geçimini sağlarken, gelirlerini sürdürülebilir şekilde iyileştirmek ve doğal yaşam üzerindeki baskıyı en aza indirmemiz gerekiyor. Bu tür olayların azalması için balıkçılarla birlikte bulunacak çözümler mevcut. 'Sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri' ile deniz yaşamı daha az etkilenirken balıkçının geçimi de garanti altına alınıyor. İleride bu konuda daha fazla bilgi vermeyi planlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan Partisine Sert CHP Uyarısı: Aday Olacak Başka Kapı Buluruz Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 01:58:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tedavi Altındaki Yeşil Deniz Kaplumbağası Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]