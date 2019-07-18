Tedavi edilen 5 yırtıcı kuş doğaya salındı
2 saat önce
Eskişehir'de farklı zamanda yaralı halde bulunan 5 yırtıcı kuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:16 Kaynak: AA
'de farklı zamanda yaralı halde bulunan 5 yırtıcı kuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.
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Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan iki kızıl şahin, peçeli baykuş, kerkenez ve kukumav kuşu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
'nde tedavi edildi.
Tedavi süreçleri tamamlanan 5 kuş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü personeli tarafından doğada yaşama kabiliyeti kazandırılarak Yarımca
Mahallesi ve Musaözü Tabiat Parkı'nda yaşam alanlarına salındı.
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