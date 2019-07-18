Son Dakika Haberleri: Tedavi edilen 5 yırtıcı kuş doğaya salındı
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Tedavi edilen 5 yırtıcı kuş doğaya salındı

2 saat önce

Eskişehir'de farklı zamanda yaralı halde bulunan 5 yırtıcı kuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Tedavi edilen 5 yırtıcı kuş doğaya salındı, System.String[]
Eskişehir'de farklı zamanda yaralı halde bulunan 5 yırtıcı kuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan iki kızıl şahin, peçeli baykuş, kerkenez ve kukumav kuşu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edildi.
Tedavi süreçleri tamamlanan 5 kuş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü personeli tarafından doğada yaşama kabiliyeti kazandırılarak Yarımca Mahallesi ve Musaözü Tabiat Parkı'nda yaşam alanlarına salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvanat Bahçesi, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:16 Kaynak: AA
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