Son Dakika Haberleri: Tedavi Edilen 500 Ördek Doğaya Bırakıldı

Tedavi Edilen 500 Ördek Doğaya Bırakıldı

44 dakika önce

Trakya'da, avcılar tarafından yaralı bulunan 500 ördek, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Tedavi Edilen 500 Ördek Doğaya Bırakıldı, System.String[]
Trakya'da, avcılar tarafından yaralı bulunan 500 ördek, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Trakya Avcılar ve Atıcılar Federasyonu öncülüğünde, Kırklareli'nin Istranca Ormanlarında düzenlenen programda, 500 ördek doğal ortamlarına kavuşturuldu.

Federasyon Başkanı Çetin Karakoç, burada yaptığı konuşmada, bu davranışlarının tüm avcılara örnek olmasını istediklerini söyledi.

Bilinçli avcılığın önemine değinen Karakoç, "Bulduğumuz yaralı ördekleri evlerimizde, dernek binalarında tedavi ettirdik. Birçok arkadaşımız yaralı hayvanla karşılaşıyor ve onları besleyerek tedavilerini yapıyorlar. Bugün de yaralı halde bulduğumuz ve tedavileri tamamlanan 500 örneği doğal ortamlarına bıraktık." diye konuştu.

Karakoç, kaçak avlanmaya karşı mücadele eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine de teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Kırklareli, Avcılar, Trakya Bölgesi, Güncel
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