Tedavi edilen caretta caretta, denize bırakıldı - Son Dakika

İztuzu kumsalı açıklarında bir süre önce deniz aracının çarpması sonucu kabuğundan yaralanan caretta caretta bulundu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürülen caretta carettaya, tedavi uygulandı. 'Mustafa' ismi verilen, 9 yaşında olduğu sanılan caretta carettaya, yaklaşık 2 ay süren tedavi tamamlandı. Caretta caretta, İztuzu plajından denize salındı. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska , "Kuruluşundan bugüne kadar merkeze 373 yaralı kaplumbağa geldi. Yaralı olarak gelen kaplumbağalardan 203'ü iyileştirerek, doğal ortamına bırakıldı" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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