Son Dakika Haberleri: Tedavi edilen caretta carettalar denizle buluştu
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Tedavi edilen caretta carettalar denizle buluştu

19 dakika önce

Mersin'de, yaralı halde bulunan 4 caretta caretta, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından denize bırakıldı.

Tedavi edilen caretta carettalar denizle buluştu, System.String[]

Mersin'de, yaralı halde bulunan 4 caretta caretta, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından denize bırakıldı.

Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde uzun süre tedavi gören 4 caretta caretta, sağlığına kavuştu. Uzman ekipler tarafından, deniz suyu dolu özel havuzlarda bakımı yapılan kaplumbağaların, denizle buluşturulması dolayısıyla Akdeniz Belediyesi tarafından Caretta Caretta Parkı'nda tören düzenlendi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, törende, doğal hayatın sağlıklı devam etmesi için ekosistemin devamlılığının önemli olduğunu söyledi.

Mersin'in, deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarından biri olduğuna işaret eden Vali Su, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde bugüne kadar 35 kaplumbağanın tedavi edilerek, doğal yaşam alanlarına bırakıldığını ifade etti.

Su, 4 kaplumbağanın daha denizle buluşacağını anlatarak, "Çevre bilincinin oluşturulması, herkesin daha bilinçli ve duyarlı olması için çalışmalarımız hızla devam edecek." dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise deniz kaplumbağaları için oluşturulan Caretta Caretta Parkı'nın, bu kaplumbağalara özel dizayn edildiğini ve havadan bakıldığında bir caretta carettayı yansıttığını aktardı.

Gültak, Akdeniz ilçesinin önemli bir yuvalama alanı olduğuna dikkati çekerek, sahilde bunu vurgulayan uyarı tabelaları ve şeritler oluşturulduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından kaplumbağalar denize bırakıldı.

Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:00 Kaynak: AA
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