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Tedavi edilen caretta carettalar, yeniden denizle buluştu

28 dakika önce

MERSİN'de, açık denizde çeşitli tarihlerde yaralı halde bulunan 4 caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'ndeki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı.

Tedavi edilen caretta carettalar, yeniden denizle buluştu, System.String[]
MERSİN'de, açık denizde çeşitli tarihlerde yaralı halde bulunan 4 caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'ndeki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı.
Caretta carettaları denize bırakılması nedeni ile Kazanlı Mahallesi'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Tarım Orman Bakanlığı 7'nci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılıçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.
Törende ilk olarak söz alan Tarım Orman Bakanlığı 7'nci Bölge Müdürü Kılıçer, Türkiye'de uluslararası öneme sahip 21 yuvalama kumsalından 4'ünün Mersin'de bulunduğunu belirterek, "Göçmen olan bu hayvanlar, her yıl 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında ülkemiz kumsalların gelerek yumurta bırakmaktadır. Yuvalama sezonu bolunca bu alanlarda elemanlarımızca koruma ve takip çalışmaları yapılmaktadır. Bu yıl 200 bin yumurtadan çıkarak Mersin kıyılarından denizle buluşmuştur" dedi.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, caretta caretta yuvalarının korunması için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade ederek, "Her yıl mayıs ayında, eylül ayında kadar devam eden bu göç serüveni Allah'ın bir hikmetidir. Koruma altındaki kaplumbağalara için Valiliğimizin de desteği ile Türkiye'nin dikkatini buraya çekmek istiyoruz. Burada gelen iki tür için Mersin'i ve Türkiye'yi bilinçlendirerek, bu yok oluşa dur dememiz gerek" diye konuştu.
Vali Su da, doğal hayatın sağlıklı devam etmesi için ekosistemin devamlılığının önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Hem kendi sağlığımız, hem dünya üzerinde yaşayan canlıların sağlığı; bitki, hayvan, her tür canlının ve insanlar olarak bizlerin sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi için dünyadaki ekosistemin de sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunun için ülkeler değişik çalışmalar yapıyor. Ülkemizde de devletimiz, hükümetimiz bu anlamda da çok ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de ilimiz bazında bu çalışmaları sürdürüyoruz."
Mersin'in, deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Su, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde bugüne kadar 35 kaplumbağanın tedavi edilerek, doğal yaşam alanlarına bırakıldığını da sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuşan 4 caretta caretta, denize bırakılarak Akdeniz'in mavi suları ile buluşturuldu.


Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:54 Kaynak: DHA
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