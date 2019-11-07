Tedavi edilen Çinli turistler hatıra fotoğrafıyla ayrıldı
7 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlenen Çinli turistler tedavilerinin ardından hastane yönetim ve çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek hastaneden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlenen Çinli turistler tedavilerinin ardından hastane yönetim ve çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek hastaneden ayrıldı.
Tarihi Çarşı bölgesinde kaldıkları tarihi otelde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 12 Çinli turist ile turistlerin rehberi Uygur Türkü'nün tedavileri tamamlandı. Hastane yönetimi ve personeli turistlerle yakından ilgilenirken, turistler hastaneden ayrılırken hatıra fotoğrafı çektirildi. - KARABÜK
(Özel) İstanbul'da taksicinin telefonunu unutan turistten 150 lira aldığı iddiası 10 TL için taksiciyle tartışan İranlı turist, hüngür hüngür ağladı Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde