Son Dakika Haberleri: Tedavi Edilen Dünyanın En Hızlı Kuşu, Doğaya Bırakıldı

Tedavi Edilen Dünyanın En Hızlı Kuşu, Doğaya Bırakıldı

1 saat önce

TRABZON'da yaralı halde bulunan, dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen gökdoğan, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Tedavi Edilen Dünyanın En Hızlı Kuşu, Doğaya Bırakıldı, System.String[]
TRABZON'da yaralı halde bulunan, dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen gökdoğan, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Doğangiller (Falconidae) familyasından oldukça yaygın yırtıcı kuş türü olan gökdoğan, kentte yaralı halde bulundu. Kanadından yaralanan ve uçmakta güçlük çeken kuş, haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerince alınıp, tedavisi için veterinere götürüldü. Yapılan kontrollerde kanadında kırık olduğu için hareket kabiliyeti kaybolan gökdoğan, tedavisi sonrası yeniden doğal hayata bırakıldı.

Havada yatay hızı saatte 180 kilometreye, avlandığında ise dalış hızı saatte 320 kilometreye kadar ulaşabilen gökdoğan, doğaya salındığı sırada havalanarak kısa sürede gözden kayboldu. Nadir görülen kuş türünün doğaya salınma anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler de beğeni topladı. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:52 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Trabzon, Güncel
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