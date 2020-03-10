Tedavi edilen ikinci AIDS hastası kimliğini açıkladı: Umut elçisi olmak istiyorum

Tedavi edilen ikinci Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası bir yıl sonra kimliğini açıkladı. "Londra Hastası" olarak bilinen o hastanın ismi Adam Castillejo.



Dünyada HIV'a yakalandıktan sonra iyileşen yalnızca iki hasta var. Onlardan ikincisi, uzun yıllar süren tedavi sonrası sağlığına kavuştuktan bir yıl sonra New York Times'a konuştu.