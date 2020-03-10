Tedavi edilen ikinci AIDS hastası kimliğini açıkladı: Umut elçisi olmak istiyorum - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tedavi edilen ikinci AIDS hastası kimliğini açıkladı: Umut elçisi olmak istiyorum - Son Dakika Dünya

Tedavi edilen ikinci AIDS hastası kimliğini açıkladı: Umut elçisi olmak istiyorum

6 saat önce

Tedavi edilen ikinci Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası bir yıl sonra kimliğini açıkladı. "Londra Hastası" olarak bilinen o hastanın ismi Adam Castillejo.

Tedavi edilen ikinci AIDS hastası kimliğini açıkladı: Umut elçisi olmak istiyorum, System.String[]

Tedavi edilen ikinci Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası bir yıl sonra kimliğini açıkladı. "Londra Hastası" olarak bilinen o hastanın ismi Adam Castillejo.


Dünyada HIV'a yakalandıktan sonra iyileşen yalnızca iki hasta var. Onlardan ikincisi, uzun yıllar süren tedavi sonrası sağlığına kavuştuktan bir yıl sonra New York Times'a konuştu.

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Londra, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:32 
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