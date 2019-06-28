Son Dakika Haberleri: Tedavi edilen karacalar doğayla buluşturuldu - SİNOP
Son Dakika Güncel Haber

Tedavi edilen karacalar doğayla buluşturuldu - SİNOP

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen karacalar, doğal yaşamla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen karacalar, doğal yaşamla buluşturuldu.
Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkum mevkisinde geçen yıl hizmete giren merkezde görevli üç veteriner hekim, ateşli silahlarla veya farklı sebeplerle yaralanan hayvanları tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyor.
Çeşitli türdeki hayvanların yer aldığı merkezde araç çarpması ve yırtıcı hayvanların saldırısı sonucu yaralanan karacalar da tedavi süreçlerinin ardından doğal yaşama bırakılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin bölgedeki tüm yaralı veya aç kalmış yaban hayvanlarına kucak açtığını söyledi.
Merkezde tedavileri yapılan hayvanların sağlıklarına kavuştuktan sonra tekrar doğal hayata salındığını vurgulayan Başyiğit, "Milli parklar olarak doğada yaralanmış veya aç kalmış tüm hayvanları koruma ve tedavi etmek gibi bir sorumluğumuz var. Burası, adeta hayvan hastanesi gibi çalışan bir merkez. Merkez ve çevresinde hayvanlarımız için yaşam alanları oluşturduk." dedi.
Araç çarpması ve yırtıcı hayvanların saldırısı sonucu yaralanan iki karacanın da tedavilerinin tamamlandığını anlatan Başyiğit, veteriner hekimlerin onayının ardından onları tekrar doğal yaşamla buluşturduklarını dile getirdi.
Başyiğit, doğaya salınan hayvanların bir yıl boyunca boyunlarına takılan cihazla takip edildiğine işaret ederek, cihaz ile hayvanların hayatta kalma oranlarının, ölüm sebeplerinin ve popülasyonlarının belirlenebildiğini kaydetti.
Tedavi edilen karacalar doğayla buluşturuldu - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:12 Kaynak: AA
Yaban, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanlığına 12 bin 713 personel alınacak Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Toplantılara katılıyorum, Babacan sözcü olacak Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:53:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tedavi edilen karacalar doğayla buluşturuldu - SİNOP
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]