Tedavi edilen yaralı martı doğaya bırakıldı - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaralı halde bulunan martı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlar tarafından hareket edemeyen martı bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yaralı martıyı veteriner kliniğindeki hayvan bakım ünitesine götürdü.
Muayene edilen martı, tedbir amacıyla 3 gün müşahede altında tutuldu.
Tedavisi tamamlanan martı belediye ekipleri tarafından Serdivan Gölpark'a getirilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.