Tedavi edilip getirilen köpek, mahalle sakinlerini patisiyle selamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tedavi edilip getirilen köpek, mahalle sakinlerini patisiyle selamladı - Son Dakika

Tedavi edilip getirilen köpek, mahalle sakinlerini patisiyle selamladı

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinden tedavi için İstanbul'a gönderilen köpek geri getirildi.

Tedavi edilip getirilen köpek, mahalle sakinlerini patisiyle selamladı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinden tedavi için İstanbul'a gönderilen köpek geri getirildi. Mahallesine dönen köpek vatandaşları patisiyle selamlarken, hasta ve yaralı 3 köpek daha İstanbul'a gönderildi.


İstanbul'dan yola çıkan ve 3 hasta köpeği almak için gece yarısı Kütahya'nın Emet ilçesine gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlisini, Emetli hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu karşıladı. Hasta köpekler SOHAYKO nakil görevlisi Oktay Aydın'a teslim edilerek İstanbul'a gönderildi.


SOHAYKO nakil görevlisi Oktay Aydın yaptığı açıklamada, "Elif Hanım burada 3 adet köpeğin hasta olduğunu beyan etti. Onları alamaya geldik. Tedavileri için İstanbul'a götüreceğiz. Bu arada geçen hafta gelip aldığımız bir adet köpeği tedavi ettirdikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktık. Derneğimiz çalışmalarına devam etmektedir" diye konuştu.


Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, "Bir köpeğimiz 10 gün önce geldi. Ayağa kalkamadığı söylediler. Veterinere götürdük. Burada gerekli müdahaleler yapıldı. Daha sonra Tavşanlı ilçemize gönderdik. Kırık çıkık yok ama sağ ayağını hissetmiyor. Dolayısıyla biz burada bir şey yapamadığımız için İstanbul'a gönderiyoruz. Bir diğer köpeğimizde titreme sendromu var. Bacakları tutmuyor. Onu da tedavi için gönderiyoruz. Yine ciğerlerinde rahatsızlığı olan bir diğer köpeğimiz de tedavi için gidiyor" dedi.


Geçen hafta ilçeden tedavi için İstanbul'a götürülen bir köpeğin mahallesine getirilmesi ve doğal ortamına bırakılması da mahalle sakinlerini çok sevindirdi.


Hasta olan köpeklerinin tedavi edilip tekrar getirilmesine çok sevindiklerini belirten Muammer Akyol, "Köpeğimiz mahallemizin gülüydü. Biz onu beslemeye çalışıyorduk. Dudaklarında bir tümör oluşumu fark ettik. Elif hanım bizim yardım çağrımıza sessiz kalmadı. Köpeğimiz SOHAYKO tarafından tedavi ettirilip bize getirildi. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

İstanbul, Kütahya, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:01 Kaynak: İHA
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