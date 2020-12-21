Tedavi edilmeyen menopoz kalbi yoruyor - Son Dakika

Tedavi edilmeyen menopoz kalbi yoruyor

21.12.2020 10:25
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Kadın hayatında oldukça önemli bir yer tutan menopoz süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr.

Kadın hayatında oldukça önemli bir yer tutan menopoz süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Mine Fisun Ergül, "Menopozun bedensel ve ruhsal destekle daha kolay atlatılabildiğini belirterek "Menopoz halk arasında adetten kesilme olarak bilinse de adet gören kadınlarda bile bazen rastlantısal olarak yapılan tetkiklerle saptanabiliyor. Menopoz yaşı ortalama 45-50 olup Türk kadınlarında 46-48 olarak izleniyor. Bazen daha erken yaşta bazen de daha ileri yaşta görülebiliyor" dedi.

UYKUSUZLUK, UNUTKANLIK, DEPRESYONA DİKKAT

Menopoz yaşının genetik ve çevresel faktörlerle bağlantılı olabildiğine değinen Op. Dr. Ergül, şöyle devam etti:

"Menopoz klinik belirtileri adetten kesilmenin dışında ateş basması, terleme, depresif ruh hali, cinsel isteksizlik, yeme alışkanlıklarında değişiklik, kemik ağrıları, yorgunluk, kilo alma eğilimi, unutkanlık, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü olabilir. Ayrıntılı muayene usg takiben yapılan laboratuvar incelemeleri sonrasında özellikle FSH seviyesinde artış, Estradiol seviyesinde düşüş bize menopoz teşhisine götürür. Ancak premenopoz döneminde tipik laboratuvar belirtileri olmayabilir. Tetkik sonuçları menopoz dese bile klinik olarak bir kadının 1-2 yıl adetten kesilmesi menopoz teşhisini kesinleştirir. Bu dönemde sadece hormon tahlilleri değil, düzenli yapılan biyokimya testleri, mamografi, meme usg, kemik yoğunluk ölçümü bize verilecek tedaviyi planlamada yol gösterir. Her zaman olduğu gibi yıllık düzenli paps smear kontrolleri de tedavide esastır."

"SİGARA VE FAZLA KİLO RİSKİ ARTIRIYOR"

Menopozun bazen erken bazen de geç gelişebildiğine dikkati çeken Op. Dr. Ergül, "Menopoz belirtileri 40 yaş altı gelişirse erken olarak tabir edilir. Erken menopozun belirtileri genel menopoz belirtilerinden farklı değildir. Uzun vadede tedavisiz kaldığında artmış kalp damar hastalıkları ve kemik erimesi riskini beraberinde getirir. Bu yüzden erken teşhis edilip tedavi edilmelidir. Eğer kontrendikasyon yoksa hormon replasman tedavisi yapılmalıdır. Erken menopoz etyolojisinde genetik faktörlerin yanı sıra kişisel ve çevresel faktörlerde mevcuttur. Anne teyze kız kardeş erken menopoza girdiyse risk fazladır. Zayıf veya kilolu bayanlarda, sigara içenlerde, beslenme yetersizliği ve bazı kronik hastalıkları olanlarda erken menopoz riski fazladır. Bazen de cerrahi veya uygulanmış ilaç-kimyasal tedaviler sonrası erken menopoz gelişmektedir" diye konuştu.

"MENOPOZUN GECİKMESİ KANSER RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

Geç menopozun uzun yaşamak anlamına gelmediğini ifade eden Dr. Ergül, "Uzun süre östrojen hormon etkisinde kalmak rahim, meme ve yumurtalık kanseri riskini arttırıyor. Menopoz tedavisi kişiye özeldir. Tedavi düzenlenmesi ve sürdürülmesinde mutlaka hekim kontrolleri aksatılmamalıdır. Hormon replasman tedavisi yarar – zarar oranları gözetilerek karar verilmeli ve uygulanmalıdır. Beslenme düzeni bu süreçte en faydalı şekilde uygulanmalıdır. Menopoz sürecinde kilo alma eğilimi sık görüldüğünden daha çok hareket edilmeli, hamur işi, yağlı, tatlı, tuzlu kalorili gıdalardan uzak durulmalı, hazmı kolay taze sebze, meyve, protein ağırlıklı beslenme ve bol su tüketilmelidir. Bu süreci rahat atlatmak için mümkün olduğunca sosyal faaliyetlere ağırlık verilmeli ve sosyal ilişkiler gözetilmelidir" ifadelerini kullandı.

Tedavi edilmeyen menopoz kalbi yoruyor

Kalp Damar Hastalıkları, Genetik, Pendik, Kadın, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık Tedavi edilmeyen menopoz kalbi yoruyor - Son Dakika


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