Tedavi edilmeyen uyku apnesi diğer hastalıkları da tetikleyebiliyor - Son Dakika

Tedavi edilmeyen uyku apnesi diğer hastalıkları da tetikleyebiliyor

27.03.2021 11:05
Tedavi edilmeyen uyku apnesi diğer hastalıkları da tetikleyebiliyor, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Eyigör, tedavi edilmeyen uyku apnesinin diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler ve inme rahatsızlıklarına neden olabildiğini belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Eyigör, tedavi edilmeyen uyku apnesinin diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler ve inme rahatsızlıklarına neden olabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Eyigör, AA muhabirine, dünyada tanımlanmış çok sayıda uyku hastalığı olduğunu, Türk Uyku Tıbbı Derneğinin bunlara dikkati çekmek için her yıl belirli bir temayı gündeme getirdiğini söyledi.

Bu yılın temasının "Sağlıklı yaşam için düzenli uyku" olarak belirlendiğini anlatan Eyigör, "Uyku hastalıkları içinde en sık görülen tıkayıcı uyku apnesi. Bu hastalık yaygın olarak görülmesine rağmen toplumda tam olarak tanınmamaktadır. Bugün neredeyse her 5 hastadan 1'i uyku apnesi sorunu yaşıyor." ifadesini kullandı.

Uyku apnesinin erkek hastalarda sık görüldüğünü ancak menopoz hastası kadınlarda da sıklığının arttığı vurgulayan Eyigör, hastaların genellikle horlama, gece sık sık uyanma, nefesin kesilmesi ve gündüz uyku hali şikayetiyle kendilerine başvurduklarını dile getirdi.

"Uykuda ani ölümlere yol açabiliyor"

Eyigör, hastaları nöroloji, göğüs ve kulak burun boğaz hekimleriyle birlikte değerlendirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü salgında diyabet, kalp rahatsızlıkları gibi bazı hastalıkları riskli grup olarak kabul etti. Uyku apnesi tedavi edilmediği zaman beraberinde diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler ve inme gibi birtakım rahatsızlıkları sık görüyoruz. Uyku apnesi uykuda ani ölümlere yol açabilir, hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bundan yola çıkarak tedavi edilmemiş uyku apneleri de Kovid-19 için riskli grup olarak kabul edilmektedir."

Hastaların geceleri sık sık uykularının bölünmesinden dolayı sosyal yaşantılarının ciddi şekilde etkilendiğine vurgu yapan Prof. Dr. Eyigör, gündüz aşırı uykulu halde çalışmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Uyku halinin özellikle hastalara trafikte sıkıntı oluşturabileceğine değinen Eyigör, dikkat eksikliği ve uyuya kalmalar nedeniyle kazaların yaşanabildiğini kaydetti.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hipertansiyon, Antalya, Kbb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tedavi edilmeyen uyku apnesi diğer hastalıkları da tetikleyebiliyor - Son Dakika


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