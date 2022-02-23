Tedavi ettirdikleri kediyi sahiplenen öğrenciler "Güçlü"ye okulda bakıyor - Son Dakika

Sakarya'da yaralı halde buldukları kediyi tedavi ettirip sahiplenen lise öğrencileri, "Güçlü" ismini verdikleri hayvana okulda sevgiyle bakıyor.

Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri, okulun bahçesinde yaralı kedi buldu.

Arkadaşlarının desteğiyle para toplayan öğrenciler, kediyi öğretmenleriyle veterinere götürerek tedavi ettirdi.

"Güçlü" ismini verdikleri hayvanı iyileşmesinin ardından sahiplenen öğrenciler, yöneticilerin izniyle okul içerisinde yuva yaptı.

Liseliler, yakından ilgilendikleri kedinin her ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Okul müdürü Songül Mercan, gazetecilere, öğrencilerin aralarında topladıkları parayla kedinin tedavisini yaptırdıklarını belirterek, "Yaralı kediyi ameliyat geçirdikten sonra okulumuza getirdik, öğrencilerimizle yaşamına devam ediyor. Sanırım okulumuzun artık 'Güçlü' adında kedisi oldu." dedi.

Öğrencilerden İclal Demirel de "Büyük ihtimalle araç çarpmış. Tedavi edildikten birkaç gün sonra alıp okulumuza getirdik. İyileştiğini gören arkadaşlarımız da çok sevindi. Kedimizin adını 'Güçlü' koyduk. Güçlü kedi olduğu için hayatta kalmayı başardı." diye konuştu.

Selin Akgün de kulübede kalan Güçlü'nün bütün ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini söyledi.