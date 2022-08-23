Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

23.08.2022 15:16
Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastaneDE 20 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncu, yazar ve ressam Ahmet Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastaneDE 20 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncu, yazar ve ressam Ahmet Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, usta oyuncunun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Canova'nın ailesi, Türk bayrağına sarılı tabutun başında, taziyeleri kabul etti.

"Onunla konuşmak için can atardık"

Oyuncu Hakan Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Canova'yı en son haziran ayında gördüğünü belirterek, "Benim hayatımda çok büyük yeri olan, yer edinmiş bir insandı. O kadar büyülü bir insandı ki. Sizin tasanızı, derdinizi sünger gibi çeken, sizi böyle rahatlatan biriydi. Onunla konuşmak için can atardık." dedi.

Oyuncu Tuna Arman da uzun yıllar devam eden "Çiçek Taksi" adlı dizide beraber rol aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten melek gibi bir insanı kaybettik. Çok yönlü bir insandı. Doğaya, hayvana, insana saygılı, seven, sevgi dolu bir insandı. Türk halkının başı sağ olsun. Çünkü herkesin evine giren ve çok sevilen bir sanatçıydı. Çok yönlü iyi bir insandı. Herkese başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm."

Devlet Tiyatroları Başdramaturgu Canan Kırımsoy ise Canova'nın oyunculuğunun yanı sıra önemli bir tiyatro yazarı olduğuna işaret ederek, bazı oyunlarının İstanbul Devlet Tiyatrosunda 5 sezon oynadığını dile getirdi.

Kırımsoy, Canova'nın yaptığı işlere işaret ederek, "Böyle bir kişinin içimizden çıkması, değerlerimizi taşıması Türkiye'nin kazancıdır. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Canova'nın cenazesi kılınan namazın ve edilen duaların ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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