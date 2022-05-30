Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden albay toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İkmal Albay Erol Buran (49), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Akdeniz Bölge Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığı'nda görevli iken yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden İkmal Albay Erol Buran'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Buran'ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, askeri erkan, yakınları ile vatandaşlar katıldı.