Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden asker, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden asker, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde vatani görevini yaparken rahatsızlanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaklaşık bir aydır tedavi gören jandarma er Ahmet İşgen, dün hayatını kaybetti.

İşgen'in, Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışla köyüne getirildi.

Köy camisinde Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından İşgen'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, İşgen'in ailesi, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Sivas Merkez Komutanı Piyade Albay İlhan Erdoğan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Güder, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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