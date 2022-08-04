İSTANBUL-TESEV BAŞKANI AYDIN UĞUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-TESEV BAŞKANI AYDIN UĞUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

04.08.2022 15:08
İSTANBUL-TESEV BAŞKANI AYDIN UĞUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Uğur son yolculuğuna uğurlandı.

TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Uğur son yolculuğuna uğurlandı.

Özel bir hastanede uzun süredir tedavi gören Prof. Dr. Aydın Uğur (71), 2 Ağustos'ta 'çoklu organ yetmezliği' nedeniyle hayatını kaybetti. Uğur için, geçmişte rektörlük de yaptığı Bilgi Üniversitesi'nde sabah saatlerinde tören düzenlendi. Prof. Dr. Aydın Uğur'un cenazesi, törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Cami'ne getirildi. Oğlu Can Uğur'un taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, ailesi, yakınları, Bilgi Üniversitesi Rektörü Ege Yazgan, mütevelli heyet üyeleri, öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Prof. Dr. Aydın Uğur'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TESEV BAŞKANI AYDIN UĞUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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