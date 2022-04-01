Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman onbaşı Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Sorkut, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Somuncu Baba Külliyesi'nde düzenlenen törende Sorkut'un Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sorkut'un cenazesi, Erhav Kabristanlığına dualar eşliğinde defnedildi.

Cenaze namazına Sorkut'un ailesi, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ile vatandaşlar katıldı.

Sorkut'un, Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında 29. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Eğitimi görürken rahatsızlandığı, sevk edildiği hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.