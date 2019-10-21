Son Dakika Haberleri: Tedavi gördüğü hastanede şehit olan askerin babaevine Türk bayrağı asıldı
Son Dakika Güncel Tedavi gördüğü hastanede şehit olan askerin babaevine Türk bayrağı asıldı

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan askerin babaevine Türk bayrağı asıldı

13 dakika önce

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin Samsun'un Bafra ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan askerin babaevine Türk bayrağı asıldı, System.String[]

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin Samsun'un Bafra ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki dedesi İbrahim Şener'e torununun şehadet haberini, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İl Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer verdi.

Şehadet haberinin ardından şehidin babaevine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ailesinin Gaziantep'te olduğu, şehit Mutlu Can Meşeci'nin yarın Bafra ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki bir üs bölgesine havan saldırısı yapıldığı hatırlatılarak, saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyurulmuştu.

Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı babanın şehit olan oğluna son bakışı yürekleri dağladı
Bakanlık açıkladı: 2 askerimiz şehit oldu Nazkozun etkisiyle şehit olduğunu sanan genç güldürdü Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 11:38:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tedavi gördüğü hastanede şehit olan askerin babaevine Türk bayrağı asıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]