Tedavi gördüğü hastanede şehit olan askerin babaevine Türk bayrağı asıldı

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin Samsun'un Bafra ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki dedesi İbrahim Şener'e torununun şehadet haberini, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İl Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer verdi.

Şehadet haberinin ardından şehidin babaevine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ailesinin Gaziantep'te olduğu, şehit Mutlu Can Meşeci'nin yarın Bafra ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki bir üs bölgesine havan saldırısı yapıldığı hatırlatılarak, saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyurulmuştu.